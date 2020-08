Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de luni seara, Hotararea numarul 39 prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania.

- Spania a fost exclusa de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania. De asemenea, a fost luata decizia ca instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din zonele de risc epidemiologic ridicat sa se adopte prin Hotarare a Comitetului…

- Spania intra de marți, 11 august, pe lista țarilor incluse in zona galbena, potrivit actualizarii facute de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Drept urmare, incepand cu 11 august, ora 00:00, toate zborurile vor fi anulate, iar toți cei care se intra in Romania venind din Spania, indiferent…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar persoanele care vor veni din Spania in Romania vor intra in carantina la domiciliu pentru 14 zile.

- Incepand cu 11 august, ora 00:00, Spania a intrat pe lista galbena a Romaniei, potrivit noii liste publicate de Institutul Național de Sanatate Publica. Astfel, toate zborurile comerciale dintre cele doua țari vor fi suspendate și, totodata, toți cei ce calatoresc din Spania spre Romania vor intra…

- Persoanelei care vin din Spania vor sta in carantina pentru 14 zile. Romania a actualizat lista țarile pentru care se impun restricții de calatorie. Actualizarea intra in vigoare din 11 august.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile informeaza ca a fost actualizata lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, state din care toate persoanele care sosesc in Romania trebuie sa intre intr o perioada de carantina de 14 zile.Lista intra in vigoare de la data de 27.07.2020…

- Romania este pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar tot mai multe țari ne condiționeaza accesul pe teritoriul lor. Deși ieri au fost, in Romania, 1.284 de cazuri de Covid-19 inregistrate in 24 de ore, și țara noastra are o lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Aceasta a fost actualizata…