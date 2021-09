Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a obținut majoritatea voturilor la Congresul PNL de sambata, 25 septembrie, așa cum a anunțat Puterea.ro conform informațiilor pe surse. Au votat 4.874 de delegați la acest congres, care a avut parte de incidente: huiduieli, imbulzeala, voturi fotografiate și acuzații din ambele tabere.…

- Ludovic Orban a acuzat, sambata, la Congresul PNL, ca delegațiilor din 14 organizații liberale li s-a cerut sa iși fotografieze buletinele de vot, pentru a arata cu cine au votat pentru funcția de lider al formațiunii. Actualul lider al PNL spune ca, in timp ce vota, o femeie a fost intrebata de organizatori…

- Ludovic Orban promite ca va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca va pierde șefia PNL. Actualul lider PNL spune ca se așteapta ca rivalul sau politic, premierul Florin Cițu, sa faca la fel, daca nu este ales președinte PNL la Congresul liberalilor din septembrie. „Daca veți…

- La Valcea, deputatul Cristian Buican și-a adjudecat funcția depașindu-l la scor pe contracandidatul Gheorghe Pasat, din tabara Citu.Și la Braila, echipa lui Orban a caștigat alegerile, prin Alexandru Popa, in timp ce in județul Olt, senatorul Liviu Dumitru Voiculescu a fost ales presedinte.Potrivit…

- Ziua de vineri a fost una de succes pentru Ludovic Orban din PNL. Dupa victoriile de la Braila si Valcea, tabara Orban a castigat si PNL Olt. Senatorul Liviu Dumitru Voiculescu, sustinator al lui Ludovic Orban, a fost ales vineri presedinte al PNL Olt. Dupa ziua de azi, scorul in filialele…

- Florin Cițu incepe sa iși betoneze terenul inainte de alegerile pentru funcția suprema in PNL! Inca o filiala a fost tranșata de susținatorii sai, in urma alegerilor. La Vaslui, ”team Cițu” s-a impus detașat in fața susținatorilor lui Ludovic Orban. Nelu Tataru, care a sarit in banca premierului,…