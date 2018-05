Criminalul fetitei de cinci ani din Baia Mare a fost retinut de politie, potrivit jurnalmm.ro. Este vorba despre un tanar de 16 ani (M.C.) din Baia Mare care in momentul producerii crimei se afla sub influenta substantelelor interzise. Potrivit sursei citate, adolescentul locuia tot la Cuprom.

Politistii au fost sesizati, luni seara, in jurul orei 23.29, in urma unui apel la 112, ca o fetita in varsta de cinci ani disparuse de la domiciliu de luni dupa amiaza, de la ora 15.00.

Politistii au inceput cautarile si au reusit in scurt timp sa o gaseasca pe fetita, aceasta fiind decedata.…