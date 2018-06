Stiri pe aceeasi tema

- Condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, Elena Udrea este departe de a ajunge dupa gratii. Fostul ministru al Dezvoltarii se afla, asa cum se stie, in Costa Rica, unde la inceputul acestui an a cerut azil politic. In aceste condiții, politia a cerut instantei mandat european…

- Condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, Elena Udrea este departe de a ajunge dupa gratii. Fostul ministru al Dezvoltarii se afla, asa cum se stie, in Costa Rica, unde la inceputul acestui an a cerut azil politic. In aceste condiții, politia a cerut instantei mandat european…

- Condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, Elena Udrea este departe de a ajunge dupa gratii. Fostul ministru al Dezvoltarii se afla, asa cum se stie, in Costa Rica, unde la inceputul acestui an a cerut ...

- Vestea ca Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Gala Bute" a cazut ca un trasnet și pentru iubitul ei. "Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum... Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente" – a declarat Adrian Alexandrov, iubitul…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) vor pronunta, pe 5 iunie, decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare. La ultimul termen din dosarul Gala Bute,…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca a plans atunci cand a fost condamnat fostul premier Adrian Nastase. Elena Udrea se afla in Costa Rica in asteptarea sentintei definitive din dosarul Gala Bute. In prima instanta a fost condamnata la 6 ani de inchisoare…

- Ultimul termen din dosarul „Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii si Turismului, Elena Udrea, a primit o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu in prima instanta, a fost stabilit pe 9 mai 2018. Asa au decis magistratii Curtii Supreme vineri, la o sedinta…

- Dosarul „Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii si Turismului, Elena Udrea, a primit o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu in prima instanta, a ajuns la ultimul termen. Desi a lipsit de la ultimul termen, Elena Udrea a transmis, prin intermediul avocatilor…