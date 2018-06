Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat marti decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, Elena Udrea fiind condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Rudel Obreja a fost condamnat in acelasi dosar la 5 ani de inchisoare. La ultimul termen al procesului, care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut astfel sentinta din prima instanta, atat pentru Elena Udrea, cat si pentru Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru evaziune fiscala Elena Udrea declara recent la Romania TV ca "ar fi absurd"…

- Curtea Suprema va da sentinta definitiva in dosarul Gala Bute peste doua saptamani, iar Elena Udrea nu va mai fi audiata in cauza. Asa a decis azi Curtea Suprema care judeca ultimul termen din dosarul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a fost condamnat in prima instanta la 6 ani de…

- Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanta suprema, sporirea pedepselor primite de inculpatii judecati in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu, informeaza Agerpres.Pe 29 martie 2017,…

