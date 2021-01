BREAKING NEWS: Dragnea, chemat la DNA pentru a fi pus sub acuzare. Vizita la Trump e motivul

Stiri pe aceeasi tema

- Toate acestea sunt consecința ignoranței și lipsei de acțiune in ce privește schimbarile climatice – oamenii inca nu au realizat ca situația in care ne aflam este extrem de urgenta și ca nu numai omenirea dar și viața pe planeta este pusa in pericol de comportamentul iresponsabil susținut al societaților.…

- In peste 43 de țari au fost administrate peste 30,5 milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19, potrivit centralizarii realizate de Bloomberg , care subliniaza ca livrarea și administrarea altor cateva miliarde de doze vor reprezenta una dintre cele mai mari provocari logistice din istorie.Statele…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in sedinta de plen, ca Romania se schimba si ca in urma cu patru ani la tribuna Parlamentului stateau Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar acum unul este in inchisoare, iar celalalt a fost trimis in judecata.

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, miercuri, in sedinta de plen, ca Romania se schimba si ca in urma cu patru ani la tribuna Parlamentului stateau Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar acum unul este in inchisoare, iar celalalt a fost trimis in judecata. Mosteanu a…

- Iulian Fota, profesor la Academia SRI, este primul oficial al statului roman care spune ca partidul AUR nu este un proiect autentic, ci unul creat special de forțe interne, denumite ”laboratoare”. Acesta a scris intr-o postare publicata pe rețeaua de socializare Facebook ca partidul AUR ”este un proiect…

- Aproximativ 1.500 de medici si 4.500 de asistenti medicali urmeaza sa fie implicati in campania de vaccinare anti-COVID care urmeaza sa inceapa anul viitor in Romania. Anunțul a fost facut astazi de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Serviciul Roman de Informații spune ca atentatul de la Viena este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta o tinta pentru teroristi. SRI avertizeaza ca chiar si tari precum Romania, care nu s-au confruntat in trecutul recent cu atentate teroriste, nu se pot considera la adapost de asemenea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca nu a existat o negociere intre PSD și USR sau PNL pentru numirea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. Intrebat ce parere are de faptul ca PNL și USR au anunțat ca vor contesta la CCR numirea acestuia, Ciolacu a raspuns retoric: „Nu mai bine…