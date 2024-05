Donald Trump este primul fost președinte american condamnat. Juriul l-a gasit vinovat in procesul Stormy Daniels. In urma acestui verdict, judecatorul de proces, Juan Merchan, urmeaza sa stabileasca pedeapsa pe care va trebui sa o ispașeasca omul de afaceri. Ce risca Trump? Fostul președinte american e pasibil de inchisoare sau de amenda, dupa ce fost […] The post Breaking News: Donald Trump, condamnat! L-au gasit vinovat in procesul cu Stormy Daniels first appeared on Ziarul National .