BREAKING NEWS: DOCUMENT. Lista RESTRICŢIILOR care se aplică de luni Documente atasate: Hotarare CNSU 52 Principalele propuneri ale Comitetului: Documentul integral, transmis de Grupul de Comunicare Strategica, poate fi consultat aici - instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, la nivel national, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si inchise, indiferent de valoarea ratei de incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile. - toate institutiile publice, precum si toti operatorii economici publici sau privati sa aiba obligatia organizarii activitatii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- Autoritațile introduc noi restricții mai dure pentru a limita raspandirea noului coronavirus, in condițiile in care Romania se apropie de 10.000 de cazuri de coronavirus. Astfel, masca de protecție va fi obligatorie in toata țara, in localitațile/ județele unde valoarea ratei de incidența a cazurilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat vineri, 23 octombrie, noile date referitoare la evolutia pandemiei in Romania. Acestea arata, in continuare, o crestere spectaculoasa a numarului de infectii depistate in decurs de o zi, precum si a numarului de pacienti internati in sectiile de Terapie intensiva.

- "Era de așteptat sa fie așa. Este, de fapt, pata de ulei. Asta inseamna ca daca ai multe cazuri zile la rand, sunt persoane de contact - contacții direcți. Nu poți sa oprești asta. S-au luat niște masuri foarte bune, rezultatele le vezi peste o saptamana", a declarat medicul Adrian Marinescu pentru…

- Potrivit ultimelor informații oficiale, transmise de catre Grupul de Comunicare Strategica, miercuri, 07 septembrie a fost inregistrat cel mai negru bilanț de la inceputul pandemiei de COVID-19, in Romania.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a facut public sambata la amiaza raportul pentru ultimele 24 de ore privind raspandirea coronavirusului. La nivel național se observa o ușoara scadere a numarului de cazuri, de la 1.629 ieri la 1.552 astazi.

- Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 79.330, potrivit datelor transmise luni, 24 august de Grupul de Comunicare Strategica. La Cluj sunt 15 cazuri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 24 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 79.330 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 35.517 pacienți au fost declarați vindecați și 9.574 de pacienți asimptomatici au fost…

