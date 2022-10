Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac, miercuri, percheziții la sediul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), unde exista suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție.

- Procurorii anticorupție fac percheziții, miercuri, la sediul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Din primele informații, anchetatorii verifica biroul directorului general și al unui șef de serviciu.

- Pește cu metale grele in magazine au fost descoperite de inspectorii ANPC. Autoritațile au gasit tone de pește din Vietnam cu o concentratie mai mare de Cadmiu decat valorile adminse. Acesta, alaturi de Arsenic, Mercur și Plumb, ataca rinichii. Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi in valoare 35.000 de lei unor importatori si distribuitori de peste si produse de pescuit din Bucuresti si Ilfov, in urma neregulilor constatate in cadrul controalelor din perioada 26 – 28 iulie. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la o grupare suspectata ca a adus in tara, din Spania, peste 2,7 kilograme de canabis. Drogurile urmau sa fie vandute in Capitala. Doua persoane au fost duse la audieri.

- Hala Obor din Bucuresti ar putea fi inchisa pentru o perioada de pana la un an deoarece comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au gasit mai multe nereguli, printre care mizerie, cabluri neprotejate, zona cu paviment denivelat, gresie sparta sau ciobita. Fii…

