BREAKING NEWS: Deficitul bugetului general consolidat s-a triplat în primul trimestru Cresterea deficitul bugetar aferent primului trimestru al anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata in principal de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in luna martie ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii economici pe perioada starii de urgența (7,7 mld lei) și de restituirile suplimentare de TVA de 3,17 mld lei pentru sustinerea lichiditații in sectorul privat. De asemenea, pe partea de cheltuieli, creșterea cheltuielilor de investiții cu aproximativ 1,0 miliarde lei fața de aceeași perioada a anului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

