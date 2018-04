Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. „Rusia a promis ca va doborî toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru…

- Președintele SUA, Donald Trump, reacționeaza extrem de dur, dupa ce Rusia a anunțat ca va dobori rachetele occidentale trase in Siria. Trump le-a transmis rușilor sa se pregateasca, pentru ca in Siria vor ajunge rachete ”noi și smart”.”Rusia promite sa doboare toate rachetele trase in Siria.…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

