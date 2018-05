Stiri pe aceeasi tema

Dupa mega-scandalul care l-a avut in prim-plan pe Ilie Nastase, un alt om de afaceri celebru a avut parte de probleme cu autoritațile. a aflat detalii picante, de ultima ora, despre un incident in care a fost implicat socrul miliardar al Madalinei Ghenea.

Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) vor pronunta, pe 5 iunie, decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

In Saptamana Mare, un fost candidat la Președinția Romaniei a primit o "palma" serioasa de la cine se aștepta mai puțin: soția lui l-a acuzat de violențe conjugale și a depus actele de divorț

Veste mare pentru unul dintre cei mai controversați maneliști de la noi din țara. Dupa ce, anul trecut, a fost acuzat de aderare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spalare de bani, Dani Mocanu are motive de bucurie.

- Instanta a decis totodata ca acestuia sa-i fie returnata si jumatate din amenda platita pentru depasirea vitezei legale in localitate. Este vorba de suma de 653 de lei. Barbatul, din Pascani, a fost prins in urma cu un an in timp ce mergea cu 105 kilometri ora. El a contestat sanctiunea primita, numai…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!