Dacian Cioloș și-a anunțat luni, 7 februarie, demisia de la conducerea partidului USR, dupa ce programul sau politic a fost respins cu 14 voturi la 11 in ședința Biroului Național, potrivit unor surse politice. Surse apropiate președintelui USR au declarat ca acesta iși va anunța demisia in cursul zilei de luni, in cadrul conferinței de […]