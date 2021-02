Unitațile de invațamant vor trebui sa se organizeze inainte de deschidere: - Intrarea in școli se va face prin mai multe cai de acces - Daca nu exista mai multe cai de acces, este esențiala distanțarea fizica - Dupa dezinfectare, elevii vor fi conduși direct in clase - Parinții sau alți insoțitori nu vor avea voie sa intre in școala - Trebuie asigurata distantarea fizica de 1 metru intre elevi - Daca sala nu permite distanțarea de 1 metru, spațiul va fi organizat astfel incat sa se asigure distanța maxima posibila intre elevi - Salile de clasa vor fi aerisite constant - inainte de sosirea elevilor,…