Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, Dunarea Braila si CSM Roman sunt cele trei echipe calificate in turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal feminin pana la aceasta ora. Surprinzator, campioana Romaniei este echipa care a avut cele mai multe probleme in ”sferturi”, fiind serios pusa la incercare de HC Zalau.…

- Andrea Penezic (32 ani), una din cele mai bune handbaliste din lume, a revenit asupra deciziei de a se retrage din activitate si isi va continua din vara sa joace in campionatul Ungariei. Potrivit mass-mediei din Macedonia, interul stanga va pleca de la Vardar Skopje la echipa maghiara Siofok,…

- Volei Alba Blaj este noua echipa minune din sportul romanesc. Formatia ardeleana a avut un sezon fantastic in Liga Campionilor la feminin, astfel ca si-a asigurat in premiera calificarea intre cele mai bune sase echipe din competitie. Mai mult, Alba Blaj este prima echipa sigura de prezenta in Final…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- CSM Bucuresti se intareste in perspectiva viitorul sezon competitional, campioana Romaniei anuntand pe contul personal de Facebook transferul a trei jucatoare: Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka Radicevic.Se actualizeaza.

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…