460 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 ore in Romania din 12.555 de teste prelucrate, fiind un record pentru ultimele doua luni. Doar in perioada de varf a epidemiei s-au mai inregistrat de opt ori peste 400 de cazuri. Alte zece decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, iar 199 de pacienți sunt internați la terapie intensiva. Numarul total de infectari a ajuns la 25.286, iar numarul deceselor la 1.565. Buletinul de presa: Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre…