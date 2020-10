BREAKING NEWS! Coronavirusul face noi victime. Aproape 2000 de persoane au fost infectate în ultimele ore Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.835 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri nou confirmate 1.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

