- Inca 9 cazuri de infectare cu varianta Omicron a noului coronavirus au fost depistate in Romania, a anunțat joi Ministerul Sanatații, anunța Mediafax. Potrivit MS, este vorba despre despre 3 barbați și 3 femei cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani din București, un barbat in varsta de 31…

- Ministerul Sanatații anunța alte doua cazuri noi de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Este vorba de o femeie și un barbat care au calatorit in Nigeria. In total, in Romania au fost confirmate 15 cazuri cu varianta Omicron. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- Inca doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate vineri in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 ani, din județul Constanța, cu istoric de calatorie in Africa de Sud. Aceasta este vaccinata cu schema completa, se afla…

- Un nou caz de infectare cu varianta Omircon a coronavirusului a fost confirmat, duminica, la un barbat din Maramures, cu istoric de calatorie in Nigeria, a anunțat Ministerul Sanatatii (MS). “Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat…

- Inca 4 cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, in urma secventierilor efectuate la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare "Cantacuzino", anunta Ministerul Sanatatii.

- Ministerul Sanatații anunța ca trei dintre probele recoltate de catre DSP Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud sunt pozitive. Cele 3 probe vor fi trimise pentru secvențierea tulpinii virusului la Institutul National de Cercetare “Cantacuzino”. Sportivii lotului cu teste negative…

- Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8 a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS CoV-2, a transmis, marți, Ministerul Sanatații printr-un comunicat de presa. Sportivii au fost repatriați…

- Noua tulpina a coronavirusului, Omicron, produce ingrijorari si la Vaslui, dupa ce Ministerul Sanatatii a confirmat faptul ca barbatul revenit din Africa de Sud a fost confirmat oficial ca fiind infectat cu noua tulpina. Acesta este din Barlad si este in izolare la domiciliu, fiind asimptomatic. In…