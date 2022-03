BREAKING NEWS. Cinci morți în elicopterul prăbușit ”Elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control si a disparut de pe radar in jurul orei 20.44”, a transmis ministerul Apararii. Epava elicopterului a fost localizata de autoritați. Nu sunt supraviețuitori. Și epava avionului prabușit in zona a fost localizata. Deocamdata nu sunt informații despre starea pilotului. Potrivit sursei citate, pilotul raportase conditii de vreme nefavorabila si primise ordin sa se intoarca la baza. ”Ultima pozitie cunoscuta a elicopterului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

