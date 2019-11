BREAKING NEWS: Cel mai slab leu din istorie, în raport cu euro. Minim istoric pentru moneda naţională CURS VALUTAR 14 NOIEMBRIE. BNR a cotat miercuri euro la 4,7635 lei. Leul a mai atins o cotatie minima record in luna ianuarie a acestui an, respectiv pe 25 ianuarie, cand cursul a fost de 4,7648 lei/euro. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,3343 lei, in crestere cu 0,92 bani (0,21%), fata de cursul de miercuri, respectiv 4,3251 lei/dolar. CURS VALUTAR 14 NOIEMBRIE. Moneda nationala s-a depreciat si fata de francul elvetian, cu 1,5 bani (0,34%). Astfel, cotatia francului a ajuns la 4,3832 lei, comparativ cu 4,3682 de lei/franc. Gramul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

