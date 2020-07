BREAKING NEWS! Cea mai neagră zi! A explodat iar numărul de cazuri Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienți vindecați și 1.605 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Dambovița, Galați, Gorj, București, Tulcea și Vrancea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

