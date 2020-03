Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta care introduce termenele pentru posibilitatea organizarii alegerilor anticipate, in Romania, a fost declarata neconstitutionala la CCR, au precizat surse oficiale pentru Libertatea.Ordonanta includea posibilitatea ca romanii sa voteze in orice localitate, pe listele suplimentare,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, joi, sesizarea formulata de Avocatul Poporului in legatura cu OUG 26/2020 privind alegerile anticipate. Avocatul Poporului a sesizat CCR cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile OUG 26/2020 privind modificarea legislatiei alegerilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 12 martie sesizarea formulata de Avocatul Poporului in legatura cu OUG 26/2020 privind alegerile anticipate, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Avocatul Poporului a sesizat, la finalul saptamanii trecute, Curtea Constitutionala cu exceptia…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare…

- Exceptie de neconstitutionalitate Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum…

- Avocatul Poporului a atacat, vineri, la Curtea Constitutionala, Ordonanta privind alegerile anticipate, care cuprinde scurtarea termenelor in cazul organizarii alegerilor inainte de termen, trei zile de vot in dispora, dublarea numarului de parlamentari de diaspora si posibilitatea votarii, in tara,…

- PNL a trimis, luni, o scrisoare Consiliului European în care precizeaza ca modificarile aduse legii electorala sunt necesare și vin ca urmare a mai multor nemulțumiri din partea societații. PNL solicita Consiliului sa nu alimenteze demersurile politice ale PSD prin sesizarea Comisiei de la Veneția,…

- Conditia de reședința poate fi impusa in cazul alegerilor locale, dar perioada nu trebuie sa depașeasca 6 luni (180 de zile) inainte de data votarii la alegerile locale, transmite Hotnews. Este recomandarea Comisiei de la Veneția, potrivit APADOR-CH. Organizația vorbește despre aceasta recomandare a…