Surprizele partidelor mici. Cel mai spectaculos rezultat din Timiş

Spre surprinderea multora, unele partide considerate fără șanse prea mari la obținerea unor primării au reușit să câștige algerile locale. The post Surprizele partidelor mici. Cel mai spectaculos rezultat din Timiş appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]