BREAKING NEWS Cararantina în Timișoara și cele patru comune, prelungită cu 72 de ore prin ordin de la București Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timișoara și a comunelor limitrofe, unde rata de incidența este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in județul Timiș, a atins capacitatea maxima, in vederea limitarii riscului ridicat de transmiterea a Coronavirusului SARS-CoV-2 […] Articolul BREAKING NEWS Cararantina in Timișoara și cele patru comune, prelungita cu 72 de ore prin ordin de la București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Reprezentantii Medlife afirma ca, in urma analizei aleatorii a 90 de probe din mai multe orase ale tarii, s-a constatat ca 24 dintre acestea contineau noua tulpina din Marea Britanie a coronavirusului. Cele mai multe dintre acestea - 19 - au fost probe recoltate din Bucuresti, restul fiind din Cluj,…

