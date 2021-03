BREAKING NEWS! București, cea mai neagră zi de la începutul PANDEMIEI Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 825.208 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. AUR le cere iertare romanilor: Daca ne mai pierdem calmul uneori, va rugam sa ne iertați Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

