Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden spune ca nu cauta o realegere intr-o scrisoare postata catre X pe contul sau oficial.Biden spune ca va vorbi cu națiunea mai tarziu in aceasta saptamana mai detaliat, noteazp CNN.Vom reveni cu detalii.pic.twitter.

- Un incendiu puternic a distrus o macheta de dinozaur de zece metri la Dino Parc Rașnov, dar a fost rapid stins de pompieri, prevenind astfel extinderea flacarilor. The post BREAKING NEWS: Un incendiu puternic a distrus o macheta de dinozaur de zece metri la Dino Parc Rașnov first appeared on Informatia…

- Ursula von der Leyen a fost reconfirmata ca președinte al Comisiei Europene, primind sprijinul a 401 deputați din Parlamentul European. Aceasta victorie o asigura pe von der Leyen in fruntea Comisiei pentru inca cinci ani, permițandu-i sa continue agenda sa politica intr-un climat european marcat de…

- Presedintele Joe Biden, in varsta de 81 de ani, asaltat de intrebari despre acuitatea sa mentala, anunta ca-si va reevalua candidatura daca ar fi diagnosticat cu o problema medicala, in timp ce un nume greu in Partidul Democrat a relansat miercuri apeluri la retragerea sa din cursa la fotoliul de la…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, nu crede ca Joe Biden poate face fața unui nou mandat in fruntea SUA. Aceasta s-a aratat ingrijorat de starea lui Biden și s-a referit la valul de gafe pe care l-a comis in ultima perioada. „Vreau sa știu ca liderul lumii libere este sanatos” a spus Basescu…

- In timpul unui miting au fost trase mai multe focuri de arma asupra lui Donald Trump. The post BREAKING NEWS SUA, TENTATIVA DE ASASINAT: Trump impușcat in timpul unui miting electoral first appeared on Informatia Zilei .

- Acesta a fost depus in Penitenciarul Satu Mare. The post CONDAMNAT LA 11 LUNI DE INCHISOARE Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, pus in aplicare de polițiști first appeared on Informatia Zilei .

- Tragedia care a zguduit comunitatea romaneasca din Italia ajunge la un capitol dureros. Dupa trei saptamani de cautari intense, autoritațile italiene au confirmat gasirea corpului lui Cristian Molnar, un tanar roman de 25 de ani, disparut in urma unei viituri devastatoare. The post BREAKING NEWS Descoperire…