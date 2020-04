Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.128 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 127 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 20 aprilie. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.128 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 127 de persoane aflate in carantina au parasit locația…

- In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud s-au inregistrat cinci cazuri noi de infectare cu CoVid-19. La nivel național, au fost inregistrate alte 328 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, situația epidemiologica la nivelul județului, astazi,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.041 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 100 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- In Bistrița-Nasaud sunt inregistrate 82 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 6 in ultimele 24 de ore. De asemenea, 16 bistrițeni au fost declarați vindecați. La nivel național, totalul a ajuns la 5.990 de cazuri de persoane infectate cu CoVid-19, 523 fiind noi cazuri de imbolnavire, in ultimele…

- Inca patru persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, cu CoVid-19, totalul cazurilor din județ ajungand astfel la 76, dintre care 7 au decedat, iar alte 11 au fost declarate vindecate și externate. Peste 1.700 de persoane din județ se afla in izolare la domiciliu sau in…

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat miercuri, 8 aprilie, ultimele date oficiale privind cazurile confirmate pozitiv cu coronavirus in Romania. Bilantul arata ca tara noastra a ajuns la 4.761 de cazuri de persoane depistate pozitiv. Numarul de decese a ajuns la 209. De la intrarea…

- 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus) au fost confirmate pana astazi, 6 aprilie, la orele pranzului, potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), citat de portalul STIRI OFICIALE. In judetul Neamt, potrivit aceleasi surse, ar fi vorba de 160 de imbolnaviri, acelasi…