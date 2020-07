Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 26 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 22 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.187. In intervalul 25.07.2020 (10:00) – 26.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 de decese (17 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați…

- In intervalul 25.07.2020 (10:00) – 26.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 de decese (17 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Bihor, Braila, Constanța, Dambovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș,…

- Avertizarea meteo de ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vântului, vijelii și izolat grindina a intrat în vigoare duminica la ora 6.00 și expira la ora 23.00. Cantitațile de apa vor depași 20...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp în județele…

- Fenomene meteo de instabilitate atmosferica accentuata sunt anunțate pana duminica dimineata in 16 județe. Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile anterioare și a emis doua Coduri galbene și unul portocaliu. In sud va fi cald, cu disconfort termic ridicat. Primul Cod galben…

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Peste 1.000 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. 27 de pacienti au murit. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți…

- Pana miercuri, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și s-au inregistrat 2.101 de decese. Bilanțul orei 13:00: 1.030 de noi cazuri de imbolnavire Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri…

- In cursul dimineții de astazi, 22 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 27 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.101. In intervalul 21.07.2020 (10:00) – 22.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 27 decese ( 19 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați…

- Alerta meteo. Cod galben de furtuni Alerta cod galben intra in vigoare marti la ora 12:00 si expira miercuri la ora 10:00. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, vestul Olteniei, precum si in zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…