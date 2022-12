BREAKING NEWS! Austria și Olanda au votat împotriva României Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Olanda a precizat ca nu se opune Romaniei, ci doar Bulgariei, dar pentru ca sunt la pachet, voteaza imporiva pentru amandoua. The post BREAKING NEWS! Austria și Olanda au votat impotriva Romaniei first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

