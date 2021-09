BREAKING NEWS! AUR intră în grevă parlamentară pe termen nelimitat AUR intra in greva parlamentara pe termen nelimitat, in semn de protest fata de blocarea motiunii de cenzura, a informat, luni, senatorul partidului Sorin Lavric. “Am anuntat acum in Biroul permanent al Senatului ca Partidul AUR intra in greva parlamentara in semn de protest fata de blocarea motiunii de cenzura. Fireste ca protestul nostru sub forma grevei nu va avea niciun efect, ei fac ce vor, insa este singurul mod in care putem atrage atentia asupra acestui abuz”, a precizat Lavric, care este secretar al Senatului. El a adaugat ca senatorii AUR vor fi prezenti in plen, insa nu vor vota, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

