Stiri pe aceeasi tema

- Aterizare de urgența de Aeroportul Otopeni, duminica, 22 aprilie. Un avion al companiei Blue Air, care decolase cu destinația Tel Aviv, s-a intors din drum și a aterizat de urgența la București. Avionul Blue Air, care efectua zborul București – Tel Aviv, a decolat duminica dimineața, la ora 7:44. Dupa…

- Avionul unei companii americane a aterizat de urgenta pe aeroportul international Philadelphia din Statele Unite, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului.Avionul plecase de pe aeroportul La Guardia, din New York, și urma sa aterizeze in Dallas.

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, luni dupa-amiaza. Un avion Airbus A350 al Vietnam Airlines, care zbura pe ruta Frankfurt – Hanoi, a fost deviat la București, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, transmite HotNews.ro . Și pe 24 martie, un avion Boeing 777 A6-LRE a aterizat de urgența, pe…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu, dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului. Pilotii au reusit sa aduca in siguranta avionul la sol si nu au fost inregistrate victime, informeaza CBS News.…