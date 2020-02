Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un atac cu cutitul care a avut loc pe o strada din sudul Londrei si pe care politia il trateaza ca unul terorist, potrivit news.ro.Potrivit politiei, atacatorul a fost impuscat si a murit din cauza ranilor, iar cel putin doua…

- „Un barbat a fost impuscat de ofiteri inarmati in Streatham (sudul Londrei). In acest moment, se crede ca mai multe persoane au fost injunghiate. Circumstantele sunt cercetate; incidentul a fost declarat de natura terorista", a scris Politia Metropolitana pe pagina sa de Twitter. „Va rugam sa evitati…

- Un nou incident șocant baga groaza in englezi, la numai cateva ceasuri dupa ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana. Brexitul a avut loc, dar problemele cauzate de imigranți nu s-au incheiat. Reuters scrie ca polițiștii din Londra au fost nevoiți sa foloseasca armele din dotare…

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat Politia Metropolitana, citata de Reuters și preluata de Agerpres.

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat duminica Politia Metropolitana, citata de Reuters, scrie Agerpres."Un barbat a fost impuscat…

- Un barbat a fost impuscat de catre politisti in sudul Londrei, intr-un incident de tip terorist, in urma caruia mai multe persoane au fost injunghiate, anunta BBC.Atacul a avut loc in zona Streatham, din sudul capitalei britanice.Martorii au povestit pe retelele sociale ca au auzit trei impuscaturi…

- Poliția britanica a împușcat un barbat în sudul Londrei într-un incident care ar putea fi terorist și se crede ca mai multe persoane au fost înjunghiate, relateaza Reuters. ”Un barbat a fost împușcat de catre polițiști înarmați în Streatham (sudul…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…