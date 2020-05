Breaking news! Arctic a închis temporar fabrica din Găești La fabrica din Gaești s-au confirmat 66 de cazuri de Covid-19, in urma unei proceduri de testare inițiata de compania Arctic, dupa primul caz raportat pe data de 7 mai. Arctic a luat decizia de a inchide fabrica, cu efect imediat. Toți cei confirmați pozitiv sunt asimptomatici și sunt spitalizați, sub atenta monitorizare a autoritaților medicale locale. Liniile de lazi frigorifice vor incepe producția pe data de 2 iunie, iar liniile de frigidere pe data de 25 mai. Intre timp, fabrica va trece printr-un program intens de dezinfecție. Toți angajații fabricii din Gaești vor intra in șomaj tehnic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

