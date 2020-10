Stiri pe aceeasi tema

- Alte 792 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Romania-2, Italia-1, Germani-1, Federația Rusa-1, Turcia-1).

- Alte 713 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Belgia-1, Germania-1, Romania-1, Federația Rusa-1, Spania-1, Turcia-1)Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 49666

- Alte 622 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Turcia-1, Romania-1, Bulgaria-1, Germania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 44 983 cazuri. Total teste efectuate – 2815,…

- Alte 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (Luxemburg-2, Belgia-1, Danemarca-1, Germania-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1, Turcia-1,). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 40556…

- Alte 396 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 11 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 3 sint de import (Belgia-1, Franța-1, Romania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 24343 cazuri. Total teste efectuate…

- Alte 367 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate matri, 28 iulie, in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 5 sunt de import (Romania-2, Italia-1, Federația Rusa-1, Turcia-1).Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 23 521 de cazuri.

- Alte 367 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 21 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Romania-2, Italia-1, Federația Rusa-1, Turcia-1).

- Alte 327 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 7 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Italia). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 21442 cazuri. Total teste efectuate in aceasta zi – 1733,…