Pomi de Craciun confiscati in Maramures

Politistii maramureseni actioneaza in aceasta perioada atat pe drumurile publice cat si in targuri, centre comerciale sau in fondul forestier pentru prevenirea taierilor ilegale, furtului, transportului si comercializarii neautorizate a pomilor de Craciun. Ieri, intre orele 10.00 – 13.00, politistii din Sighetu Marmatiei… [citeste mai departe]