BREAKING NEWS: ALEGERI SUA 2020. Trump vs Biden, prima dezbatere televizată Trump: "Nu vreau sa platesc impozite" Președintele Trump a oferit o aparare sincera cand a fost intrebat cu privire la o noua raportare cu privire la suma minima a impozitului pe venit pe care a platit-o: "Nu vreau sa platesc impozite”. Trump a spus ca lacunele fiscale pentru americanii bogați sunt de exploatat - chiar daca, in același timp, a incercat sa pretinda ca a platit "milioane de dolari” in impozite in primii ani ai președinției sale. Trump a incercat sa pretinda ca face ceea ce faceau toți ceilalți, evitand impozitele, insistand totodata ca platește milioane de impozite. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- New York Times dezvaluie ca Donald Trump nu a platit deloc sau a platit impozite foarte mici pentru afacerile din domeniul imobiliar, inainte sa fie ales președintele SUA Donald Trump nu a platit deloc impozite sau a platit impozite mici, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), iar refuzul acestuia…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse, relateaza…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…