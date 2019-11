Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș sunt 599 secții de votare. Numarul alegatorilor din Timiș inscriși pe listele permanente este 624.774. Pentru a afla secția la care sunteți arondat accesați acest link. Unde puteți vota Va puteți exprima votul daca sunteți cetațean roman, in varsta de 18 ani, impliniți pana in ziua…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 BEC. Klaus Iohannis, sustinut de PNL, sau Viorica Dancila, propusa de PSD, sunt cei doi candidati care se vor infrunta in turul 2 al alegerilor prezidentiale din Romania. Romanii din strainatate au inceput deja sa voteze la alegerile prezindetiale 2019, turul 2. ALEGERI PREZIDENTIALE…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Dupa primul tur al alegerilor prezidentiale 2019, care a avut loc in perioada 8-10 noiembrie in diaspora și pe 10 noiembrie la secțiile din țara, Klaus Iohannis a obtinut 37,82% din voturi, iar Viorica Dancila - 22,26%, potrivit rezultatelor oficiale ale BEC.…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca, in data de 15 noiembrie, de la ora 00:00, incepe campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor pentru Președintele Romaniei din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie…

- Alegeri prezidentiale 2019. Mircea Diaconu ar putea prinde podiumul in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2019. Conform unor date preliminare interne a PNL optiunile de vot ale romanilor in jurul orei 13.00 erau urmatoarele. KLAUS IOHANNIS 41% VIORICA DANCILA 16% MIRCEA…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Conform exit-poll-urilor neoficiale realizate de partide, la ora 14.30, la nivel national Klaus Iohannis ar conduce, cu 39% din voturi, urmat de Viorica Dancila, cu aproape 25%, Dan Barna - aproape 15% - si Mircea Diaconu. In Capitala, Iohannis ar avea…

- Peste 138.000 de romani au fost prezenti la urne, in strainatate, pana sambata la ora 14,00, informeaza AGERPRES . In premiera, anul acesta, romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a alege presedintele Romaniei la urne, in 835 de sectii de votare. Vineri s-a putut vota intre ora locala…

In Timiș sunt 599 secții de votare. Numarul alegatorilor din Timiș inscriși pe listele permanente este 624.774. Pe data de 10 noiembrie 2019 pot vota cetațenii romani care au varsta de 18 ani, impliniți pana in ziua alegerilor inclusiv.