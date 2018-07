BREAKING NEWS! Accident rutier pe DN7, la ieșirea din Leșnic In aceasta dimineața, la ora 08:05, pe DN7, la ieșire din localitatea Leșnic, a avut loc un accident rutier intre 2 autoturisme prin coliziune frontala. Din primele cercetari, rezulta faptul ca, un autoturism inmatriculat in Austria, care circula pe direcția de mers Arad-Deva, a intrat pe contrasens depașind linia continua intrand in coliziune frontala cu un alt autoturism inmatriculat in Germania, care circula regulamentar din direcție opusa, respectiv Deva-Arad. Din informațiile oferite de SAJ Hunedoara, in urma evenimentului rutier au rezultat 7 persoane ranite, din care 5 adulți… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

