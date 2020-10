BREAKING NEWS! A fost egalat recordul de internări la ATI! Pana astazi, 1 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 129.658 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 103.994 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.086 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 509 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Pana astazi, 4.862 de persoane diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

