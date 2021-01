BREAKING NEWS! A dispărut un avion Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat, sambata, ca au pierdut contactul cu un avion de pasageri de tip Boeing care efectua o cursa interna. Condamnații din lotul DRAGNEA incep sa iasa din inchisoare Avionul de pasageri de tip Boeing 737-500 a disparut la scurt timp dupa decolarea din Jakarta. Aeronava efectua o cursa spre orasul indonezian Pontianak, conform site-ului de profil FlightRadar24. Avionul apartine companiei aeriene Sriwijaya Air. Autoritatile indoneziene au anuntat, potrivit agentiei Bloomberg, ca au pierdut contactul cu pilotii aeronavei. Au fost declansate operatiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

