BREAKING NEWS: 6 milioane de români au fost interceptați „Restrangerea drepturilor și libertaților cetațenilor a fost facuta la scara larga, folosind in mod abuziv mandatele de securitate naționala și cele de supraveghere tehnica. Totalul acestor acte de autorizare și supraveghere in 2005-2016 inseamna 311.000 de mandate. In contextul in care pe un mandat de supraveghere putem sa ne gandim ca vorbim de o medie de 20 de persoane sau posturi interceptate, putem sa gandim ca au fost mai mult de 6 milioane de persoane interceptate”, a spus Claudiu Manda. „Am fost sesizați la comisie ca exista in 2012 aproape tot Guvernul monitorizat, interceptat și la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

