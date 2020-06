BREAKING NEWS! 269 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore. S-au făcut foarte puține teste! 269 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din doar 4.779 de teste prelucrate, iar alte 22 de decese au fost raportate. Procentul cazurilor depistate in numarul de teste este 5,6%. Bilanțul total al infectarilor ajunge la 26.582, in timp ce numarul deceselor a urcat la 1.634. Pana astazi, 29 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.582 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.912 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.634 persoane diagnosticate cu infecție cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

