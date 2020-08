Incepe nebunia și la FCSB, echipa ocolita pana acum de problema Covid-19. Doi jucatori și doi oameni din staff-ul tehnic au fost testați pozitiv, informeaza GSP.

FCSB are programat urmatorul meci pe 20 august. Atunci, roș-albaștrii ar trebui sa intalneasca Astra, in deplasare, in prima etapa a noului sezon din Liga 1. Apoi, pe 27 august, FCSB are programat meciul din primul tur preliminar al Europa League, acasa, cu FC Shirak.