Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Nord-Atlantica intenționeaza sa consolideze capacitațile de reacție rapida, pentru contracararea Rusiei, pregatind o noua structura de intervenție de 30.000 de militari, afirma surse din cadrul Alianței Nord-Atlantice citate de publicația germana Welt am Sonntag. - știre în curs…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- DNA a reactionat dupa decizia CCR privind revocarea lui Kovesi: "Ne exprimam îngrijorarea fața de potențiala afectare a statutului de independența a procurorilor, care reprezinta o premisa esențiala a luptei împotriva

- Nave militare din cadrul fortei de reactie rapida maritima a Aliantei Nord-Atlantice au ajuns in Marea Neagra, afirma surse citate de presa ucraineana si rusa. Nave ale Grupului maritim NATO 2 (SNMG2) au intrat in Marea Neagra marti seara, au declarat surse militare citate de publicatia ucraineana Dumskaia…

- Nave militare din cadrul fortei de reactie rapida maritima a Aliantei Nord-Atlantice au ajuns in Marea Neagra, afirma surse citate de presa ucraineana si rusa. - continua -

- Dialogul dintre NATO si Rusia este dificil, insa este necesar, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu publicat, duminica, de site-ul agentiei Anadolu. ”Dialogul cu Rusia este dificil, insa exact din acest motiv este important.…

- Deciziile unor tari din cadrul Uniunii Europene si Statelor Unite de a expulza diplomati rusi reprezinta "erori", iar Rusia va raspunde simetric la aceste "provocari", avertizeaza Administratia Vladimir Putin.