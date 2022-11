Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard . „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta. Factorul declanșator al rezistenței este fluxul de refugiați care se revarsa in Europa Centrala prin Balcani. Mai mult de 90.000 de migranți au fost deja reținuți in Austria in acest an, dintre care 75.000 nu au fost inregistrați in nicio alta țara din UE, potrivit Ministerului de Interne. „Daca un sistem…