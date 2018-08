Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta propunere de act normativ a existat si in timpul mandatului meu. Nu am sustinut-o deoarece este gresita pe fond, ca principiu de gandire a unui sistem national de cercetare, in opozitie cu ceea ce se intampla azi in Europa si in lume", a scris Pricopie, joi, pe pagina sa de Facebook.In…

- ​Alianța Organizațiilor Studențești critica dur proiectul de ordonanța pe cercetare și ii cere ministrului Nicolae Burnete sa retraga documentul. ANOSR “condamna ferm orice tentativa de politizare a mediului academic și de cercetare din țara noastra”, iar proiectul lansat in dezbatere de Guvernul Dancila…

- Ministerul Cercetarii și Inovarii (MCI) transmite, miercuri, ca a luat act cu surprindere de ”avertismentul” public lansat de catre Klaus Iohannis, acuzand Administrația Prezidențiala de dezinformare."Executivul Ministerului Cercetarii și Inovarii (MCI) a luat act cu surprindere de ”avertismentul”…

- David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat pe fondul dezacordului sau fata de pozitia Guvernului Theresa May in legatura cu procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News.

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a declarat vineri, la Targu Mures, ca Romania lucreaza la o strategie pe inovare si cercetare pentru perioada 2021-2027, insa nu poate aprecia orizontul de timp in care aceasta se va finaliza. "Romania are o strategie si la nivelul ministerului acum…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a afirmat marti, intr-o dezbatere dedicata Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei, ca este necesara sustinerea finantarii cercetarii, subliniind totodata importanta institutelor de cercetare in implementarea Agendei 2030. Potrivit…

- Este vorba despre ministrul Economiei, Danut Andrusca, despre ministrul Transporturilor, Lucian Sova, despre ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, despre ministrul Comunicatiilor, Bogdan Cojocaru (Iasi) si despre ministrul Educatiei, Valentin Popa. Reporterul Realitatea TV, Madalina Mihalache,…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a declarat, marti, la Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor, ca bugetul alocat cercetarii este absolut insuficient in acest moment si se asteapta la o rectificare bugetara pozitiva, mentionand ca trebuie atrasi in proiectele din tara cercetatorii…