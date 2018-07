Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat joi ca a demarat selectia reprezentantului Romaniei in Consiliul Director al Institutului International pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), candidaturile putand fi depuse pana pe 16 iulie, iar rezultatul va fi anuntat pe 25 iulie. Potrivit anuntului publicat…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, a fost achitat, din nou, de Curtea Suprema, de aceasta data in dosarul in care DNA formulase sase acuzatii impotriva lui: șantaj, dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, conducere fara permis si obtinere ilegala de informatii din dosare penale.…

- 500 de procurori au semnat o scrisoare deschisa prin care cer respectarea independenței justiției. Ei arata ca singura instituție care gestioneaza cariera procurorilor este CSM și ca Ministerul Justiției nu are „nicio implicare și niciun rol in activitatea profesionala a procurorilor ori in vreo cauza…

- Conducerea ANRE a dispus suspendarea ultimei decizii privind majorarea prețurilor la carburanți adoptata la 29.05.2018, pana la analizarea sesizarilor primite la acest subiect, inclusiv de la Guvern și Parlament, astfel, incepand cu data 01.06.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca decizia CCR privind existența unui conflict instituțional intre Guvern și președinte „intarește poziția executivului, a Ministerului Justiției, in ceea ce privește relația instituționala intre Ministerul Justiției și Ministerul Public”.

- Propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este Felix Banila, potrivit unui anunt publicat pe site-ul ministerului.

- Activitatea firmelor consilierului local PSD Gheorghe Gligan sunt in atentia procurorilor DNA. In aceasta dimineata, ofiteri judiciari de la Biroul Teriotrial Cluj s-au prezentat la SC Vital SA si au solicitat documente care vizeaza una dintre firmele lui Gligan, SC Megatronic SRL. Actiunea procurorilor…

- Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 13 aprilie - 14 mai, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care urmeaza sa se vacanteze in luna mai. …