- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a respins cele patru candidaturi pentru sefia DNA, iar procedura de selectia va fi reluata. Motivul, niciunul dintre candidați nu a indeplinit cerințele. „Ministerul Justiției a organizat, in perioada 9 – 27.07.2018, procedura de selecție a procurorilor in vederea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a ales niciun candidat la sefia DNA, dupa ce, vineri dimineata, anuntase ca spera ca pana la ora 12.00 sa fie finalizata procedura de selectie pentru conducerea DNA si sa fie anuntate rezultatele.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca decizia ministrului Justitiei de a nu selecta niciun candidat pentru a prelua sefia DNA este una “profedionista”, el declarand pentru News.ro ca asteapta sa vada care vor fi urmatorii candidati pentru acest post. Codrin Stefanescu sustine…

- Niciunul dintre cei patru candidati inscrisi in cadrul procedurii de selectie demarate in 9 iulie, in vederea alegerii unui nou procuror sef al DNA nu a fost acceptat. Un anunt in acest sens a venit in urma cu scurta vreme dinspre Ministerul Justitiei. Revenim! Decizie: Procedura de selectie pentru…

- Ministerul Justitiei ar putea anunta vineri propunerea pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Cei patru candidati inscrisi in cursa – Florentina Mirica – procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar – procuror sef adjunct la Sectia…

- Dupa ce sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis, seful statului va avea dreptul sa refuze o singura data propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror-sef DNA. Asta daca modificarile legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si…