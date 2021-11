BREAKING Mașină de pompieri, ÎN MISIUNE, s-a răsturnat într-o curte: Trei pompieri au fost răniți O mașina de pompieri s-a rasturnat, marți dupa-amiaza, intr-o curte din Comarnic, județul Prahova. Trei pompieri au fost raniți, anunța Mediafax. Polițiștii orașului Comarnic au fost sesizați ca o autospeciala ISU Prahova, care mergea la un incendiu, a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat intr-o curte, de la 20 de metri. „O autospeciala aflata in misiune, respectiv in drum catre un incendiu izbucnit la un coș de fum in localitatea Comarnic, a fost implicata intr-un incident rutier, care s-a soldat cu ranirea ușoara a echipajului format din 3 pompieri militari”, anunța ISU Prahova. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

