Marea Britanie „analizeaza in mod activ” posibilitatea de a furniza avioane britanice Ucrainei, a declarat un oficial guvernamental britanic citat de The Guardian. Premierul Rishi Sunak i-a cerut ministrului Apararii, Ben Wallace, sa investigheze ce avioane ar putea fi oferite de Marea Britanie Ucrainei, a mai declarat oficialul guvernamental. Oficialul citat a spus ca o astfel de livrare ar putea avea loc pe termen lung. O eventuala decizie occidentala de furnizare de avioane de vanatoare pentru Kiev ar putea reprezenta un moment de cotitura in razboiul de aparare contra Rusiei. Președintele…